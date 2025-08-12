Гендиректор Rheinmetall: Бюрократія в Україні, на жаль, дуже і дуже висока

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує значно розширити потужності свого майбутнього заводу з виробництва снарядів в Україні.
Про це повідомив генеральний директор компанії Армін Паппергер, його цитує портал German Aid to Ukraine.
Спочатку планувалося, що потужність виробництва становитиме 150 тисяч артилерійських снарядів калібру 155-мм. Тепер уже протягом перших двох років підприємство зможе вийти на 300 тисяч боєприпасів щороку.
Це, за словами Паппергера, має допомогти Україні зменшити залежність від імпорту боєприпасів та забезпечити військових необхідним озброєнням.
Водночас глава Rheinmetall висловив невдоволення українською бюрократією, яка гальмує будівництво проєкту.
«Бюрократія в Україні, на жаль, дуже і дуже висока», – сказав він, додавши, що будівництво нових заводів у Німеччині та Україні почалося практично одночасно, але перший об'єкт вже готовий, а завод в Україні все ще будується.
