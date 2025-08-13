Войти

ДПСУ: Фіксуємо збільшення пасажиропотоку на в'їзд до України

87

У липні та серпні зафіксовано збільшення пасажиропотоку на в'їзд до України.

Про це повідомив під час брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, пасажиропотік з 1 червня виключно зростав. Але якщо червень характеризувався виїздом громадян, то у липні вже була невеличка перевага в’їзду в Україну. У липні кордон перетнуло майже 4,2 мільйони громадян. Це показники в обох напрямках. У серпні також спостерігається перевага на в’їзд.

Демченко додав, що черги на українських кордонах виникають на окремих напрямках та у певні години, коли зростає пасажиропотік, однак, вони не цілодобові.

Речник ДПСУ також зазначив, що під час перетину кордону найбільше порушень - це незаконний виїзд за межі, використання підроблених документів та фальсифікація умов виїзду.

