Bloomberg: Китай ввів санкції проти двох європейських банків

Китай вдарив санкціями по двох банках в Європейському Союзі, виконавши обіцянку про вжиття заходів у відповідь на санкції ЄС проти деяких китайських кредиторів через вторгнення росії в Україну.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

У середу, 13 серпня, у Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що країна ввела санкції проти UAB Urbo Bankas і AB Mano Bankas. Цей крок забороняє організаціям і особам у Китаї здійснювати транзакції, співпрацю та інші види діяльності з цими установами.

В окремій заяві міністерство висловило сподівання, що ЄС буде цінувати свої відносини з Китаєм, виправить свої помилки і припинить шкодити інтересам країни.

"Наш банк не здійснює фінансових операцій у Китаї і не має ділових відносин з фізичними або юридичними особами в цій країні. Оскільки ми не маємо ділових партнерських відносин з китайськими фізичними або юридичними особами, санкції не матимуть жодного впливу", – відповів на це генеральний директор UAB Urbo Bankas Маріус Арлаускас.

AB Mano Bankas також заявив, що "не здійснює активної діяльності" в Китаї, тому це рішення не матиме впливу на повсякденну діяльність банку.

Речник Європейської комісії Олоф Гілл заявив, що "після офіційного затвердження цих заходів ЄС детально їх вивчить, перш ніж приймати рішення щодо будь-яких подальших кроків".

"ЄС вже веде конструктивний діалог з Китаєм щодо питання про санкції проти китайських організацій", – сказав Гілл, додавши, що ЄС "відкритий для пошуку взаємоприйнятного рішення, яке в кінцевому підсумку може призвести до виключення банків зі списку".

UAB Urbo Bankas і AB Mano Bankas базуються в Литві. Пекін не назвав причину вибору саме цих банків, але це рішення було ухвалено після загострення відносин з Балтійською країною. Минулого року Литва вислала трьох співробітників китайського посольства, заявивши, що вони не були акредитовані.

Китай раніше неодноразово мусив заперечувати, що постачає росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.