Політолог: Малюк – найбільш ефективний голова СБУ за всю історію Служби

128

Результати Служби Безпеки України доводять, що Україна перемагає росію у війні спецслужб і здатна успішно протистояти такому потужному ворогу.

Про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи свіже інтерв’ю голови СБУ Василя Малюка.

Політолог вважає, що Служба успішно поєднує в своїй роботі дві базові складові – технологічну і агентурну. «Одна із ключових тез Малюка: Україна має перетворитися на «сталевого дикобраза», який дасть по зубах росії. Причому держава може вистояти в цій війні завдяки унікальним тактикам, якісним кадрам і технологічним новинкам. І СБУ вже застосовує такий підхід на практиці. Оператори дронів СБУ мають одні з кращих показників ефективності на фронті. Крім того активно використовуються досягнення штучного інтелекту, роботизовані системі, фпв-комплекси», - пише експерт.

«Важливий аспект діяльності СБУ – контррозвідка. путін створив план «Диверсійний шум» і хотів масштабувати теракти в Україні. План повністю провалився завдяки Службі. Близько 80% (!!!) усіх такого роду злочинів розкриваються на випередження. Малюк першим почав вичищати «авгієві стайні» УПЦ (мп), які російські спецслужби роками інфільтрували своїми агентами. СБУ перекрила дихання агентам фсб в рясах. Більше 100 підозр, 31 вирок суду, і, нарешті, позбавлення українського громадянства громадянина рф онуфрія, який очолює «московських попів» в Україні», - акцентує експерт.

Курпас підкреслює, що Малюк – найбільш ефективний Голова Служби за всю її історію. «Малюк розповідає багато деталей роботи бойових підрозділів Служби. Він заглиблений в цю роботу і на щоденному зв’язку з бойовими побратимами. Він перетворив СБУ в «український Моссад», - резюмує політолог.

