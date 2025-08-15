МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Брюссель перестав бути ключовим фактором у світовій політиці, а переговори на Алясці демонструють розкол у Європі. Про це пише УНН із посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
За словами Сіярто, це особливо турбує ліберальних європейських лідерів і створює додатковий тиск на уряди, які прагнуть підтримувати мир, дотримуються національних інтересів і не підкоряються директивам Брюсселя.
Міністр зазначив, що в Центральній Європі відбуваються "експерименти зовнішнього втручання", спрямовані на дестабілізацію та усунення урядів, які відстоюють патріотичні цінності, зокрема в Словаччині, Угорщині та Сербії.
«Опитування, в яких йдеться: "Словаки вірять лише революції", відкрита підтримка Фон дер Ляєна і Вебера партії Тиса і насильницькі події в Сербії минулої ночі — це різні глави одного й того ж сценарію в Брюсселі: вони хочуть очистити партію світу, патріоти і національні інтереси уряду, щоб запропонувати уряду», - наголосив Сіярто.
Також в угорського міністра відбулася телефонна розмова з сербськими колегами Юраєм Бланаром та Марко Журичем, під час якої було домовлено посилювати захист суверенітету та підтримку миру, а також координувати взаємну солідарність у протидії зовнішньому втручанню.
