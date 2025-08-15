Гетманцев: Серед підакцизних галузей найбільший приріст виторгу зафіксовано у сегменті реалізації пального

У липні 2025 року серед підакцизних галузей найбільший приріст виторгу зафіксовано у сегменті реалізації пального. Порівняно з червнем цього року виторг зріс на 3,2 мільярда гривень, що становить +9,7%. У річному вимірі, тобто порівняно з липнем 2024 року, зростання склало 0,3 мільярда гривень, або +0,7%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, позитивна динаміка в порівнянні з червнем 2025-го також зафіксована у сегменті реалізації алкогольних напоїв. Тут виторг збільшився на 0,90 мільярда гривень, що становить +5,92% до попереднього місяця. У річному вимірі зростання ще відчутніше — на 2,07 мільярда гривень, або +14,8%.

Тютюнові вироби також продемонстрували підйом. У липні 2025 року виторг у цьому сегменті зріс на 0,68 мільярда гривень, що становить +5,07% до червня. Порівняно з липнем минулого року зростання склало 3,6 мільярда гривень, або +34,1%.

Втім, зростання відбулося не у всіх регіонах. Гетманцев додає, що за тютюновими виробами зниження виторгу порівняно з червнем 2025 року зафіксоване в Івано-Франківській області — на 3,3%, Львівській області — на 2,6%, Хмельницькій області — на 2,5%, Тернопільській області — на 1,45% та Закарпатській області — на 0,3%.

Щодо лікеро-горілчаних виробів, найбільше падіння зафіксовано у Кіровоградській області, де виторг зменшився на 22%.