Урсула фон дер Ляєн: Нові санкції проти росії будуть ухвалені на початку вересня

Новий пакет санкцій проти рф через її війну з Україною буде ухвалений на початку вересня поточного року.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Корресподент з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Доки триватиме кровопролиття в Україні, Європа чинитиме дипломатичний і, зокрема, економічний тиск на росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Наразі ми ухвалили 18 пакетів і просуваємо підготовку до 19-го. Цей пакет буде опубліковано на початку вересня", - сказала вона під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським підходу до преси в Брюсселі.
За словами фон дер Ляєн, "санкції є ефективними". "Ми вже задіяли заморожені активи росії на благо України, і ми продовжуватимемо тиснути на воєнну економіку росії, щоб привести президента путіна за стіл переговорів", - заявила глава Єврокомісії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023