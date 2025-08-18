Войти

Урсула фон дер Ляєн: Нові санкції проти росії будуть ухвалені на початку вересня

Новий пакет санкцій проти рф через її війну з Україною буде ухвалений на початку вересня поточного року.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Корресподент з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Доки триватиме кровопролиття в Україні, Європа чинитиме дипломатичний і, зокрема, економічний тиск на росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Наразі ми ухвалили 18 пакетів і просуваємо підготовку до 19-го. Цей пакет буде опубліковано на початку вересня", - сказала вона під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським підходу до преси в Брюсселі.

За словами фон дер Ляєн, "санкції є ефективними". "Ми вже задіяли заморожені активи росії на благо України, і ми продовжуватимемо тиснути на воєнну економіку росії, щоб привести президента путіна за стіл переговорів", - заявила глава Єврокомісії.

Всі права захищені. © 2012 - 2023

Всі права захищені. © 2012 - 2023