Рубіо: США працюють над варіантами припинення війни в Україні, але можуть зазнати невдачі

Сполучені Штати Америки намагатимуться створити сценарій для зупинки війни в Україні, проте це може виявитися неможливим. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомило агентство Reuters у неділю, 17 серпня.
Рубіо зазначив, що США працюють над варіантами припинення війни в Україні, проте допустив. що можуть зазнати невдачі.
"Якщо мир тут неможливий, і це просто продовжуватиметься як війна, люди продовжуватимуть гинути тисячами... ми, на жаль, можемо опинитися там, але ми не хочемо опинитися там", - сказав Рубіо.
За його словами, у рамках зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна є потенціал для прогресу, проте росії та Україні доведеться піти на поступки для укладення мирної угоди.
