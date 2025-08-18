Рубіо: США працюють над варіантами припинення війни в Україні, але можуть зазнати невдачі

Сполучені Штати Америки намагатимуться створити сценарій для зупинки війни в Україні, проте це може виявитися неможливим. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомило агентство Reuters у неділю, 17 серпня.

Рубіо зазначив, що США працюють над варіантами припинення війни в Україні, проте допустив. що можуть зазнати невдачі.

"Якщо мир тут неможливий, і це просто продовжуватиметься як війна, люди продовжуватимуть гинути тисячами... ми, на жаль, можемо опинитися там, але ми не хочемо опинитися там", - сказав Рубіо.

За його словами, у рамках зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна є потенціал для прогресу, проте росії та Україні доведеться піти на поступки для укладення мирної угоди.