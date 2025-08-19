Макрон: Питання проведення зустрічі між путіним та Зеленським вирішене

Питання проведення зустрічі між російським диктатором володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським "вирішене".
Про це після переговорів у Білому домі заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє УНН із посиланням на BFMTV.
За його словами, ця зустріч відбудеться "найближчими днями".
Водночас Макрон закликав до посилення санкцій проти росії, якщо мирні переговори проваляться.
"Якщо цей процес буде відхилено, ми також усі погоджуємося, що санкції доведеться посилити, і, в будь-якому разі, це буде позиція, яка чинить більший тиск на російську сторону", - сказав президент Франції.
Він підкреслив, що росія "ескалює війну", і "не подає жодного сигналу" про те, що вона хоче миру.
"Кінцева мета путіна полягає в тому, щоб захопити якомога більше території та послабити Україну", - зазначив Макрон.
Він додав, що Євросоюз буде "працювати зі Сполученими Штатами над змістом гарантій безпеки" для України.
