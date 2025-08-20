Войти

Швейцарія готова надати імунітет путіну від ордера на арешт МКС, якщо він приїде на переговори щодо миру

Швейцарія надасть імунітет російському президенту володимиру путіну від ордера на арешт Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо він приїде на переговори щодо миру в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, повідомив Euroactiv у вівторок, 19 серпня.

Кассіс заявив, що попри ордер на арешт його країна надасть путіну імунітет, якщо він приїде до Швейцарії на дипломатичну конференцію для обговорення миру в Україні.

"Швейцарія дуже готова зробити це, навіть у короткі терміни. До речі, я неодноразово наголошував на цій готовності у своїх контактах з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим протягом останніх кількох місяців", - сказав Кассіс.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон запропонував Женеву як можливе місце для двосторонньої зустрічі путіна та президента України Володимира Зеленського, стверджуючи, що зустріч має відбутися в "нейтральній країні" Європи.

Швейцарія, Кассіс
