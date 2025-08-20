Войти

Рютте: Саміт НАТО у 2026 році відбудеться в Туреччині

105

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок оголосив, що наступний саміт Альянсу відбудеться 7-8 липня 2026 року в Анкарі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Саміт НАТО у 2026 році відбудеться у президентському комплексі Бештепе (Кюлліє) в турецькій столиці.

"На наступному саміті лідери продовжать роботу над тим, щоб зробити НАТО сильнішим, справедливішим і більш дієвим Альянсом, готовим реагувати на критичні виклики нашій безпеці", – наголосив Рютте.

Це вже буде другий випадок, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО: перед цим лідери Альянсу зустрілись у Стамбулі у 2004 році.

Цікаво, що у 2027-му саміт НАТО прийматиме друга мусульманська країна – член Альянсу, Албанія.

Рютте
