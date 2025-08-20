Обидві ці речі неможливі: Трамп прокоментував повернення Україні Криму та можливість її вступу до НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має відкинути сподівання на повернення окупованого росією Криму та вступ до Північноатлантичного Альянсу. Його слова наводить агентство Associated Press у вівторок, 19 серпня.
Трамп зазначив, що оптимістично налаштований щодо можливості укладення мирної угоди, що зупинить війну росії проти України. При цьому президент США підкреслив, що Україні доведеться відкласти як свої надії на повернення Криму, який країна-агресор росія окупувала у 2014 році, так і свої прагнення приєднатися до НАТО.
"Обидві ці речі неможливі", - сказав Трамп.
При цьому AP нагадує, що російський диктатор володимир путін домагається виведення українських військ з Донецької та Луганської областей, а також визнання Криму російською територією у рамках потенційної мирної угоди.
