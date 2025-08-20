Президент Євроради: росія повинна припинити вогонь, інакше ЄС посилить санкційний тиск

Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку росії, інакше ЄС посилить санкційний тиск.

Про це Кошта заявив на прес-конференції в Лісабоні по завершенню відеоконференції членів Європейської Ради 19 серпня, передає кореспондентка "Європейської правди".

росія повинна припинити вогонь як перший крок до миру, інакше її чекатимуть нові санкції, вважає голова Євроради.

"Як перший крок росія повинна негайно припинити насильство. Нашим головним пріоритетом має бути зупинення вбивств. Чи назвемо ми це припиненням вогню чи перемир’ям – не має значення; важливо, щоб ми зберігали тиск через санкції, якщо росія не виконає вимог", – наголосив Кошта.

Він додав, що саме зараз "більше ніж будь-коли, критично важливо підтримувати сильний тиск на росію".

"Зараз настав час прискорити нашу практичну роботу для створення гарантій, подібних до статті 5 НАТО, за активної участі США. Коаліція рішучих повинна залишатися тісно залученою до цього процесу", – підкреслив президент Європейської ради.

"Збройні сили України будуть першою лінією оборони. Тому ми повинні посилити, зміцнити та розблокувати нашу військову підтримку Україні. ЄС вже є найбільшим постачальником військової та економічної допомоги. І ми продовжимо шукати способи, як можемо зробити більше", – додав він.