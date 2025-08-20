Експерт порівняв українську крилату ракету Фламінго з американським Tomahawk

Українська крилата ракета "Фламінго" за своїми характеристиками наближається до західних зразків озброєння, про що в ефірі "Апостроф TV" розповів головред "Мілітарного" Михайло Люксіков.

Він пояснив, що хоча "Фламінго", "Tomahawk" і "Storm Shadow" належать до класу дозвукових крилатих ракет, кожна з них має свої особливості. За основними характеристиками "Фламінго" можна порівняти з американським "Tomahawk", однак із певними технологічними відмінностями.

Він повідомив, що у мережі опубліковали декілька відео з пусками ракети. На одному з них помітне яскраво-рожеве фарбування корпусу, яке характерне для випробувального етапу. Натомість на іншому відео ракета вже без такого маркування, що може свідчити про пізніший етап випробувань або навіть бойове застосування.

За його словами, вага ракети становить близько 6 тонн, а запуск з мобільної платформи дозволяє використовувати її з різних регіонів України, що може стати несподіванкою для ворога.

"Якщо ми говоримо про сам формат запуску цієї ракети – вона запускається з невеликої мобільної платформи для прискорення", – пояснив він.

Він додав, що при влучанні в об’єкт, наприклад, завод із виробництва "шахедів" у Єлабузі, ракета може зупинити виробництво назавжди, спричинивши пожежі та вторинні руйнування.

Люксіков також оцінив виробничі можливості:

"Інформація, озвучена в лютому цього року на міжнародній виставці F5, свідчила про можливість виробництва до 50 одиниць на місяць", – зазначив він. Він підкреслив, що точна кількість залежить від технологічних і фінансових факторів.

Нагадаємо, відео української ракети «Фламінго» з дальністю польоту понад 3000 км з'явилися у мережі. Повідомляється, що вона вже запущена у серійне виробництво.