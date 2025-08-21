МО Польщі: Вибух військового дрона на Люблінщині – це російська провокація

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оприлюднив нові результати розслідування вибуху військового дрона на Люблінщині, заявивши, що це російська провокація.
Про це інформує Польське радіо у середу, 20 серпня.
Безпілотник вибухнув близько 2:00 та впав на кукурудзяне поле.
"Ми вчергове маємо справу з провокацією з боку російської федерації. Маємо справу з російським безпілотником у вирішальний момент, коли тривають мирні переговори. Ми маємо з ним справу у момент, коли є надія, що ця війна, яку оголосила росія, - війна проти Української держави, але також війна, що загрожує безпеці країн НАТО - має шанс закінчитися. росія знову провокує", - наголосив польський міністр.
Попередньо, безпілотник, який вибухнув у Люблінському воєводстві, був так званою приманкою, як заявив Даріуш Маліновський, заступник оперативного командувача Збройних сил.
Генерал додав, що дрон нібито не мав бойової частини.
"Це не була боєголовка. Якби це була боєголовка, вона б мала дещо інший вигляд. Багато що вказує на те, що це приманка, але ми ще наразі не впевнені на 100 відсотків".
Дрони-приманки використовують, серед іншого, для "випробування" оборонних систем країни.
Косіняк-Камиш запевнив, що всі польські служби співпрацюють у цьому питанні, і він зв'язався з Бюро національної безпеки. Союзників також інформують про ситуацію.
