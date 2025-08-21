ПФУ: Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності

Пенсійний фонд України повідомив, що пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що особам з інвалідністю з числа військовослужбовців Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності продовжується на період проходження ними військової служби (служби) та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби (служби) або до дати проведення оцінювання повсякденного функціонування особи (постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року № 1338 “Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи”).

Рішення щодо продовження виплати пенсії зазначеній категорії осіб приймається за результатами інформації, наявної в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

З урахуванням зазначеного, якщо ви продовжите служити й після жовтня, то пенсія вам буде виплачуватися протягом всього періоду служби та 60 днів після звільнення.

А після проведення повторного оцінювання виплату буде продовжено на весь строк, на який експертна команда встановить інвалідність.