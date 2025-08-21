Войти

Українські аграрії прогнозують зменшення врожаю зернових та олійних культур на 5%

Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) оновив прогноз урожаю на 2025/26 маркетинговий рік. За оцінками аналітиків, валовий збір зернових та олійних культур складе близько 73,4 мільйона тонн, що на 5% менше, ніж торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення УКАБ.

Очікується, що врожай зернових буде на рівні 54,6 мільйона тонн, що на 3% нижче за показник минулого року. При цьому валовий збір олійних культур прогнозується на рівні 18,8 мільйона тонн, що на 11% менше, ніж роком раніше.

Найбільше падіння демонструє пшениця: попри збільшення площ під культурою на 2%, урожайність знизилася на 17%, тож очікуваний обсяг становить 21 мільйон тонн, що на 6% менше, ніж торік. Водночас урожай кукурудзи залишиться майже на рівні минулого року — 26,7 мільйона тонн, адже врожайність продовжує залишатися низькою.

За прогнозом, валовий збір ячменю складе 5,2 мільйона тонн, що лише на 1% менше від минулорічного рівня. Ситуація з олійними культурами менш оптимістична: урожай соняшнику зменшиться на 7% до 10,1 мільйона тонн, а сої — на 19% до 5,4 мільйона тонн, що пов’язано зі скороченням посівних площ і падінням врожайності. Валовий збір ріпаку прогнозується на рівні 3,3 мільйона тонн, що на 8% менше, ніж торік, через втрати від весняних заморозків.

Таким чином, агросектор України цього року може зіткнутися з помітним скороченням урожайності більшості культур, що вплине як на внутрішній ринок, так і на обсяги експорту.

УКАБ
