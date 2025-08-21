Дипломат: Вище військово-політичне керівництво європейських країн розуміє, що російсько-українська війна - це загроза

НАТО усвідомлює загрозу з боку росії, проте ефективність гарантій безпеки залежить від наявності механізмів примусу, а формальні домовленості не матимуть значення без реальної відсічі у разі порушень, про це в ефірі “Апостроф TV” заявив дипломат та віце-президент Об’єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджора.

"Європейські лідери і вище військово-політичне керівництво європейських країн чудово розуміє, що російсько-українська війна - це загроза,” – підкреслив дипломат.

Джиджора зазначив, що будь-які практичні військові рішення можливі лише після політичного схвалення та відповідного доручення національних керівників.

“Військові можуть напрацювати своє бачення, можливо навіть рекомендації, якщо вони отримують доручення від своїх керівників. А національні країни дають доручення Генсеку це все зібрати, систематизувати, прокомунікувати на назовні,” – додав дипломат, наголосивши, що наразі відбуваються лише попередні аналізи та обговорення.

Він також звернув увагу на неоднозначність п’ятої статті Статуту НАТО, яка не містить чітких зобов’язань, а лише надає союзникам право та можливість вживати заходів у разі нападу.

“Це не є зобов’язання, це є право і можливість,” – зазначив дипломат, додавши, що виконання таких добровільних зобов’язань залежить від політичної та безпекової волі країн-членів.

Він наголосив, що основними союзниками України в НАТО залишаються європейські країни, які найбільше зацікавлені у протидії загрозам з боку росії. Джиджора зазначив, що гарантії безпеки можуть бути ефективними лише тоді, коли буде механізм примусу, тому що формальні документи та заяви не матимуть реального значення, якщо Кремль не відчує належної відсічі у разі порушення домовленостей:

“Якщо вони порушать перемир’я, якщо вони порушать будь-що у рамках безпекових домовленостей, вони отримують жорстку відсіч, а не довгограючі санкції,” – підкреслив він.