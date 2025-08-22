У Туреччині прокоментували заяви про направлення миротворчих сил до України

Спочатку між росією та Україною має бути встановлено припинення вогню. А потім – створення рамкової програми щодо направлення миротворчих сил до України.
Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини, пише УНН.
Джерела в Міністерстві національної оборони прокоментували заяви про направлення миротворчих сил до України.
"Туреччина – це країна, яка створює мир і стабільність у своєму регіоні та прагне зробити свій внесок у всі ініціативи в цьому напрямку. Однак спочатку має бути встановлено припинення вогню між росією та Україною, а потім – створення рамкової програми місії з чітким мандатом, а також визначення ступеня внеску кожної країни. Було б не обґрунтовано та неточно базувати оцінку на прогнозах, які ще не підтверджені конкретними підставами", - повідомили джерела Міністерстві національної оборони.
