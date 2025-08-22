Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

У Туреччині прокоментували заяви про направлення миротворчих сил до України

147

Спочатку між росією та Україною має бути встановлено припинення вогню. А потім – створення рамкової програми щодо направлення миротворчих сил до України.

Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини, пише УНН.

Джерела в Міністерстві національної оборони прокоментували заяви про направлення миротворчих сил до України.

"Туреччина – це країна, яка створює мир і стабільність у своєму регіоні та прагне зробити свій внесок у всі ініціативи в цьому напрямку. Однак спочатку має бути встановлено припинення вогню між росією та Україною, а потім – створення рамкової програми місії з чітким мандатом, а також визначення ступеня внеску кожної країни. Було б не обґрунтовано та неточно базувати оцінку на прогнозах, які ще не підтверджені конкретними підставами", - повідомили джерела Міністерстві національної оборони.

Туреччина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 22 августа 2025
Четверг, 21 августа 2025
Среда, 20 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023