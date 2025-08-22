Войти

Financial Times: Через українські удари по НПЗ гуртові ціни на бензин у росії досягли рекордних значень

Удари по російських нафтопереробних заводах вивели з ладу частину потужностей рф. Це своєю чергою спричинило паливну кризу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що гуртові ціни на бензин на росії досягли рекордних значень. Тонна бензину А-95 на біржі 20 серпня коштувала на 55% більше, ніж на початку року, і на 8% більше, ніж на початку серпня. На ринку фіксується нестача палива в низці регіонів через удари українських дронів по нафтопереробних заводах.

Криза змусила москву призупинити експорт бензину, щоб утримати перероблені продукти на внутрішньому ринку. Однак цей захід не зміг стримати зростання цін і загострення дефіциту.

З початку липня Україна вразила щонайменше чотири великих НПЗ. За даними експертів, удари спрямовані по підприємствах у ключовому регіоні, що може вивести їх з ладу надовго або назавжди. За даними брокера Finam, щонайменше 10% переробних потужностей росії виведено з ладу. Удари по залізничній інфраструктурі в центральній частині країни погіршили ситуацію, спричинивши затримки руху поїздів і перебої з постачанням палива.

Водночас роздрібні ціни на бензин в росії зросли на 9% за рік і більш ніж на 5% з січня. В окремих регіонах фіксуються найгостріші перебої, особливо далеко від центру країни. Аналітики очікують, що зростання цін триватиме щонайменше до вересня, а перебої збережуться у важкодоступних регіонах. При цьому системної кризи поки що не прогнозується: дизельне паливо, необхідне армії та сільському господарству, у дефіциті не перебуває.

