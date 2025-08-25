Британія: Програма бойової підготовки українських військових триватиме щонайменше до кінця 2026 року

Велика Британія продовжить навчання українських військових, щоб допомогти зміцнити Збройні сили України перед майбутнім укладенням будь-яких гарантій безпеки, пов’язаних із потенційною мирною угодою.
Про це пише Bloomberg.
Програма бойової підготовки Interflex триватиме щонайменше до кінця 2026 року, повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. Нагадаємо, цього тижня очільники генштабів США та європейських країн зустрілися для обговорення гарантій безпеки для України.
«Ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні та стримувати завтра. Ми повинні поставити Збройні сили України в найсильніше можливе становище. Ми повинні зробити українців найсильнішим стримувальним чинником для забезпечення майбутнього миру», – заявив міністр оборони Джон Гілі.
На сьогодні в межах програми Interflex у Великій Британії пройшли підготовку понад 50 тис. українських солдатів.
