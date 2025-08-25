Шмигаль: Україна та Данія запускають проєкт, котрий дозволить масштабувати виробництво українського озброєння

Україна та Данія запускають спільний проєкт у межах ініціативи Build with Ukraine, котрий дозволить масштабувати виробництво українського озброєння. Про це стало відомо на зустрічі міністра оборони Дениса Шмигаля з главою Міноборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном у Києві.
Як зазначив Шмигаль, вже найближчим часом планується запуск великого проєкту у межах ініціативи Build with Ukraine. За його словами, це дозволить масштабувати виробництво українського озброєння на території Данії та ефективніше забезпечувати наших воїнів усім необхідним.
"Це наступний етап нашої співпраці, яка почалася з надзвичайно ефективної Данської моделі підтримки. Вона дала можливість партнерам інвестувати у виробництво української зброї для потреб Сил оборони", - додав глава Міноборони.
Окремо сторони обговорили ситуацію на фронті та ключові пріоритети:
посилення ППО для протидії російському терору;
розвиток далекобійного озброєння для примусу рф до миру.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023