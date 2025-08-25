Шмигаль: Україна та Данія запускають проєкт, котрий дозволить масштабувати виробництво українського озброєння

Україна та Данія запускають спільний проєкт у межах ініціативи Build with Ukraine, котрий дозволить масштабувати виробництво українського озброєння. Про це стало відомо на зустрічі міністра оборони Дениса Шмигаля з главою Міноборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном у Києві.

Як зазначив Шмигаль, вже найближчим часом планується запуск великого проєкту у межах ініціативи Build with Ukraine. За його словами, це дозволить масштабувати виробництво українського озброєння на території Данії та ефективніше забезпечувати наших воїнів усім необхідним.

"Це наступний етап нашої співпраці, яка почалася з надзвичайно ефективної Данської моделі підтримки. Вона дала можливість партнерам інвестувати у виробництво української зброї для потреб Сил оборони", - додав глава Міноборони.

Окремо сторони обговорили ситуацію на фронті та ключові пріоритети:

посилення ППО для протидії російському терору;

розвиток далекобійного озброєння для примусу рф до миру.