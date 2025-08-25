Войти

ДПС: У 2025 році платники єдиного податку сплатили до місцевих бюджетів на 12,5 % більше, ніж минулого року

Протягом січня - липня 2025 року платники, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 45,8 млрд грн єдиного внеску. Про це повідомила Державна податкова служба (ДПС).

У відомстві зазначили, що це на 12,5 %, або на 5,1 млрд грн, більше, ніж за той самий період минулого року. Надходження єдиного податку торік становили майже 40,7 млрд грн.

Лідерами у сплаті єдиного податку є Київ (9,6 млрд грн), Дніпропетровська (4,1 млрд грн), Львівська (3,7 млрд грн) та Київська (3,3 млрд грн) області.

У ДПС нагадали, що платники єдиного податку сплачують і військовий збір.

Капитал
