Розвідка: В Ірані назвали "стратегічний союз" з москвою ілюзорним

Попри публічні заяви про союз, відносини між Іраном та росією залишаються наповнені взаємною підозрою та суперництвом. Економічна співпраця не знімає політичних ризиків.

У червні 2025 року, коли тривав 12-денний конфлікт між Іраном та Ізраїлем, член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр заявив, що росія передала Ізраїлю розвіддані про іранські системи ППО. Це, за його словами, свідчить про ілюзорність "стратегічного союзу" з москвою, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"росія засудила напад Ізраїлю на Іран лише на словах, але фактично сприяла йому", - заявив Садр.

Цей випадок оголив глибокі тріщини у партнерстві двох країн. Формальні домовленості та гучні політичні декларації не приховують реальності, де сторони залишаються радше конкурентами, ніж союзниками.

Після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році росія значно активізувала фінансову присутність в Ірані. У 2023 році обсяг її інвестицій становив $2,7 млрд, а вже у 2024 році москва стала найбільшим іноземним інвестором в Ісламській Республіці. Крім того, російська влада пообіцяла ще $8 млрд на розвиток іранського нафтогазового сектору.

росіяни беруть участь у кількох великих проєктах. У Бушері працює атомна електростанція, споруджується її другий енергоблок. У провінції Хормозган триває будівництво ТЕС "Сірік". Компанія "ЗН Восток" активно діє в енергетичній сфері Ірану. Серед перспективних інфраструктурних проєктів - залізниця "Решт - Астара", що кредитується рф, та газопровід через територію Азербайджану.

Втім, стратегічні плани підвішені у повітрі. Довга історія недовіри та сучасні протиріччя у сфері безпеки роблять "союз" москви й Тегерана більше декларативним, ніж реальним. кремль ризикує втратити не лише підтримку Ірану, а й власні позиції на Близькому Сході.