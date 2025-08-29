Енергетичній безпеці ЄС ніщо не загрожує: У Єврокомісії прокоментували удари по нафтогону «Дружба»

На думку Єврокомісії, звинувачення, оприлюднені міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто щодо нібито змови між владою України, Єврокомісією та окремими членами ЄС щодо атак на нафтогін «Дружба», є відвертою дезінформацією.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста, відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати відповідну заяву угорського топдипломата, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Відповідь дуже проста: це цілковита неправда. Це відверта дезінформація, і я не думаю, що це варто подальших коментарів», - коротко відповіла речниця.

Коментуючи рішення угорського уряду заборонити в'їзд українському командиру після ударів по «Дружбі», речник Єврокомісії Маркус Ламмерт сказав: «Оформлення заборони на в'їзд належить до компетенції держави-члена, ми не розглядаємо окремі випадки».

Єврокомісія також відкинула звинувачення у пасивності на фоні ударів по нафтогону «Дружба», вкотре заявивши при цьому, що енергетичній безпеці Євросоюзу ніщо не загрожує.

«Ми уважно слідкуємо за ситуацією з "Дружбою". Зв'язувалися з Угорщиною і Словаччиною. Ми постійно оцінюємо ситуацію і також отримали листа від Угорщини і Словаччини, на який відповімо у встановлений термін. Важливо те, що енергетичній безпеці ніщо не загрожує. (…). Поставки поступово відновлюються для обох країн і, окрім цього, в нас є інструменти для подолання таких ситуацій», - заявила на брифінгу у Брюсселі речниця Європейської комісії Єва Грнчіржова, відповідаючи на запитання журналіста, на думку якого, ЄС не зайняв активну позицію та не реагує на припинення постачання нафти до Угорщини і Словаччини.

“Наскільки мені відомо зі звітів, рух нафти було відновлено,” додала вона.

Окрім цього, згідно з Директивою ЄС про запаси нафтопродуктів, аварійні запаси мають дорівнювати кількості імпорту за 90 днів. «Тому ми дуже, дуже добре застраховані. І, як ви бачите, цього разу ним (запасом) взагалі не довелося користуватися», - заявила речниця.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи взагалі нафтогін "Дружба" є пріоритетом для ЄС у контексті забезпечення енергетичної безпеки, зважаючи на стратегічний план взагалі відмовитися від російських енергоносіїв, речниця Єврокомісії заявила: «Дійсно, ми маємо намір і план поступово відмовитися від російських енергоресурсів. Але цей план складається з багатьох кроків і побудований таким чином, аби забезпечити енергетичну безпеку та безпеку поставок. Отже всі кроки має бути здійснено з відповідною підготовкою та в координації з державами-членами і компаніями».

У Єврокомісії додали, що вони на постійному зв’язку з українською стороною і неодноразово доводили до «всіх сторін» у війні важливість підтримки постачання енергоресурсів та закликали їх захищати критичну інфраструктуру.

Тим часом, додала речниця, ця проблема ще більше підкреслює важливість зусиль щодо досягнення миру.

«Енергетична безпека – вище за все, і це критично важливо для нас. Це не означає, що "Дружба" не відноситься до цього питання», - заявила речниця.

«Отже ми працюємо з державами-членами над довгостроковою метою поступової відмови від імпорту російської нафти. Але необхідні часові рамки та підготовка повинні дотримуватися».