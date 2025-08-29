ЦПД: Дестабілізація на Балканах — одна із довгострокових стратегій кремля

російські спецслужби системно використовують Балкани для проведення операцій проти євроатлантичної інтеграції. Дестабілізація в регіоні — одна із довгострокових стратегій кремля для послаблення єдності Заходу та відволікання уваги від російської загрози.

Про це заявляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО, коментуючи нещодавні слова глави МЗС Північної Македонії Зорана Дімітровскі про те, що рф може використати невирішені конфліктні питання на Балканах для провокування нової кризи в регіоні.

У ЦПД кажуть, що для цього рф використовує давно відомі інструменти: проросійських політиків та партії, православну церкву, ЗМІ і так звані гуманітарні центри, які насправді є осередками російського впливу.

«Гібридна війна росії на Балканах включає дезінформаційні кампанії, які ведуться місцевими мовами через медіа й TG-канали. Також кремль використовує як фактори дестабілізації сепаратистські настрої та економічний тиск через компанії з російським капіталом, що працюють у регіоні», – йдеться в повідомленні.

Таким чином москва прагне підірвати довіру до державних інституцій на Балканах та утримувати регіон у стані нестабільності, “щоби мати важіль тиску на ЄС і НАТО й одночасно відволікати ресурси Заходу від допомоги Україні”, пояснюють у ЦПД.