ЦПД: Дестабілізація на Балканах — одна із довгострокових стратегій кремля

російські спецслужби системно використовують Балкани для проведення операцій проти євроатлантичної інтеграції. Дестабілізація в регіоні — одна із довгострокових стратегій кремля для послаблення єдності Заходу та відволікання уваги від російської загрози.
Про це заявляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО, коментуючи нещодавні слова глави МЗС Північної Македонії Зорана Дімітровскі про те, що рф може використати невирішені конфліктні питання на Балканах для провокування нової кризи в регіоні.
У ЦПД кажуть, що для цього рф використовує давно відомі інструменти: проросійських політиків та партії, православну церкву, ЗМІ і так звані гуманітарні центри, які насправді є осередками російського впливу.
«Гібридна війна росії на Балканах включає дезінформаційні кампанії, які ведуться місцевими мовами через медіа й TG-канали. Також кремль використовує як фактори дестабілізації сепаратистські настрої та економічний тиск через компанії з російським капіталом, що працюють у регіоні», – йдеться в повідомленні.
Таким чином москва прагне підірвати довіру до державних інституцій на Балканах та утримувати регіон у стані нестабільності, “щоби мати важіль тиску на ЄС і НАТО й одночасно відволікати ресурси Заходу від допомоги Україні”, пояснюють у ЦПД.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023