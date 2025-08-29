ISW: Атаки ЗСУ по НПЗ можуть призвести до дефіциту бензину по всій росії

Атаки Збройних Сил України на російські нафтопереробні заводи можуть призвести до дефіциту бензину по всій росії, що, ймовірно, спричинить зростання інфляції та посилить макроекономічну нестабільність. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW у звіті посилаються на Генштаб ЗСУ, який 28 серпня повідомив, що підрозділи Служби безпеки України і Сил спеціальних операцій завдали удару дронами по Куйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області. Це підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, розчинники, має обсяг переробки в сім мільйонів тонн на рік.

Також Головне розвідувальне управління України і Сили безпілотних систем завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Він має виробничу потужність 6,25 млн тонн нафти на рік і відіграє життєво важливу роль у забезпеченні паливом російських військових.

Обидва НПЗ є ключовими для російської військової промисловості.

«російський уряд оголосив 27 серпня, що він продовжить заборону на експорт бензину, який мав скінчитися 31 серпня, до 30 вересня для виробників бензину та до 31 жовтня для невиробників, щоб спробувати стабілізувати внутрішній ринок палива», - звітує Інститут вивчення війни.

Зазначається, що рф періодично вдавалась до таких кроків з 2022 року, але нещодавні удари по НПЗ посилили дефіцит бензину та спричинили сплеск цін на нього.

На думку аналітиків ISW, цей дефіцит бензину та стрибки цін, ймовірно, призведуть до зростання споживчих витрат, збільшення витрат підприємств у всіх галузях та підвищення інфляційних очікувань, тим самим підштовхуючи загальну інфляцію вгору за рахунок збільшення як прямих, так і непрямих витрат у всій економіці та створення подальшої макроекономічної нестабільності.