СЗРУ: Вугільна та металургійна галузі росії перебувають у глибокій кризі

У росії підприємства металургійної та вугільної галузі перебувають у глибокій кризі, демонструючи спад виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

російська металургійна галузь демонструє різке падіння, зокрема за перше півріччя 2025 року було виплавлено лише 150 млн тонн сталі.

Закриття Білорецького металургійного комбінату в Башкирії та 60% спад виробництва у Верхній Салді сигналізують про системну деградацію

Підприємства переходять на скорочений тиждень, урізають зарплати, що провокує відтік кадрів у суміжні сфери. Втрата кваліфікованих металургів загрожує довгостроковою руйнацією галузі.

З-поміж ключових причин – санкції, що закрили доступ до європейських ринків, жорстка конкуренція з Китаєм, обмеження інвестицій та кредитна політика центрального банку рф, яка паралізує будівельний сектор – головного споживача металу, зауважили в СЗРУ.

Оборонні замовлення тимчасово підтримують виробництво, але їхній обсяг скорочується. Усередині галузі посилюються заклики до націоналізації.

Вугільна промисловість, що забезпечує сотні тисяч робочих місць, також переживає рекордні втрати. Зокрема за січень-червень 2025 року компанії зафіксували 185,2 млрд рублів збитків, що становить понад 1 млрд рублів щодня.

Частка збиткових підприємств досягла 66%, а загальні втрати зросли у 26 разів порівняно з 2024 роком.

На Кузбасі, що забезпечує до 80% коксівного вугілля рф, зупинилися 17 шахт, іще 27 компаній – на межі банкрутства. За 20 років регіон втратив близько 300 підприємств.

Китай, який є ключовим ринком збуту, скоротив імпорт російського вугілля на 25% у першому півріччі, а в другому кварталі – на 34%. Пекін також запровадив мито у розмірі 6% , що не поширюється, наприклад, на австралійське вугілля, підкреслили в розвідці.

На тлі падіння експорту компанії змушені скорочувати видобуток. зокрема гірничодобувна і металургійна компанія «Мечел» повідомила про спад у січні-травні 2025 року у 24%.