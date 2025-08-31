Борг українців за постачання газу цьогоріч досяг 32,3 млрд грн, - ЗМІ

Українці накопичили чималі борги за комунальні послуги. Зокрема, борг за постачання газу цьогоріч досяг 32,3 млрд грн. Отож "Нафтогаз" змінив правила надання послуг газопостачання. Нововведення передбачають відключення "блакитного палива" практично для усіх боржників.
Як пишуть Українські новини, про це повідомляє видання "На пенсії".
Отож наразі втратити газопостачання ризикують навіть ті домоволодіння, які мають мінімальний борг. До того ж рішення щодо відключення споживача ухвалюватиметься незалежно від пори року. Боржникам вимикатимуть газ в оселях як влітку, так і під час холодів.
Для відключення абонента постачальникам буде достатньо наявності заборгованості лише в 40–50 гривень. Відповідно, втратити газопостачання можна через першу ж прострочку платежу за спожите паливо, яка триває понад 10 днів. Отож українцям слід ретельно дотримуватись термінів оплати за газ. А саме:
- оплачувати послуги постачання газу – до 25 числа наступного місяця (за базовою річною пропозицією).
Слід додати, що компанія "Нафтогаз" забезпечує газопостачання для 98% споживачів блакитного палива в Україні.
Загалом за час війни комунальні борги в Україні зросли на 25 млрд грн. Відповідно до даних Державної служби статистики, станом на другий квартал поточного року українці боргували комунальникам 106,6 млрд грн. Найменший борг нараховано за вивезення сміття - 3,1 млрд грн. Найбільше ж українці боргують за опалення та постачання гарячої води - 35,2 млрд грн.
Щоправда, як свідчить статистика, майже половину зазначеного комунального боргу вже погашено. Цьогоріч протягом другого кварталу комунальні компанії надіслали споживачам рахунки на 64,3 млрд грн. У підсумку населення повернуло 51,5 млрд грн боргу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023