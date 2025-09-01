ISW: росія, ймовірно, посилить свої удари по енергетичній інфраструктурі України

Найближчими тижнями російські повітряні атаки на Україну можуть посилитися. росія, серед іншого, хоче погіршити стан української енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
За оцінкою ISW, російське керівництво використало підготовку до саміту очільників США та рф на Алясці для накопичення безпілотників та ракет. Водночас росіяни завдавали обмежених ударів по Україні, щоб хибно представити себе як добросовісного переговірника перед адміністрацією США.
"росія, ймовірно, посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати свої поповнені запаси ракет та безпілотників та погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими", - йдеться у звіті ISW.
