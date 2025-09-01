Войти

Сійярто: Угорська влада не дозволить "проштовхнути" Україну в ЄС

85

Угорщина не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після неформальної зустрічі міністрів країн ЄС у Копенгагені, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.hu.

За його словами, угорська влада не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС", тому що це знищить угорських фермерів, угорську продовольчу безпеку і "дозволить українській мафії проникнути в Угорщину".

"Саме тому ми не дозволимо відкрити змістовну частину переговорів про вступ, тобто конкретні розділи переговорів", – сказав Сійярто.

Нагадаємо, Литва закликає столиці країн Європейського Союзу вжити "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в ЄС "реальною і незворотною".

Пропозиція Литви передбачає початок переговорів з Україною та Молдовою на технічному рівні без Угорщини, якщо 26 держав-членів погодяться. Офіційне схвалення може бути надане пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію або уряд.

