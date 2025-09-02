Речник МЗС України: путін поступово втрачає свої достатні навички брехні — його заяви стають дедалі нуднішими

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи заяви володимира путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї, заявив, що очільник кремля "поступово втрачає свої достатні навички брехні".

"Звичайно, "підступний Захід" спровокував "бідолашну росію" напасти на свого сусіда та скоїти сотні тисяч воєнних злочинів. путін поступово втрачає свої достатні навички брехні — його одноманітні гучні заяви стають дедалі нуднішими", - написав Тихий у соцмережі Х.

У МЗС наголосили, що "єдиний засіб від такої брехні – це тиск на москву".

Раніше ЗМІ повідомляли, що, виступаючи на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї, володимир путін знову звинуватив Захід у начебто розпалюванні війни в Україні, наполягаючи, що напад москви був спровокований багаторічними провокаціями Заходу.