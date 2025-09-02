Генсек ООН: В Україні давно настав час для припинення вогню

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на саміті Шанхайської організації співробітництва закликав до припинення війни в Україні, наголосивши на необхідності досягнення миру на основі Статуті ООН і міжнародного права.

Як передає Укрінформ, про це Генсек заявив у понеділок у своєму виступі перед лідерами держав ШОС.

«В Україні давно настав час для припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру – відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН», - зазначив Гутерреш.

Він також вкотре повторив про необхідність негайного і постійного припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників і безперешкодного доступу палестинського населення до гуманітарної допомоги.

«Від Судану до М’янми, Сахеля, Афганістану та інших регіонів... ми повинні захищати цивільне населення, сприяти діалогу та забезпечувати мир», – додав Генсек.

За його словами, Шанхайська організація співробітництва має «унікальні можливості для сприяння формуванню більш мирного, інклюзивного та сталого майбутнього».

Гутерреш наголосив на важливості глобальної співпраці у сферах сталого розвитку, протистояння зміні клімату й цифрової безпеки. Багатополярний світ потребує «принципового лідерства, щоб зміцнити багатосторонність, підтримати верховенство права та забезпечити добробут людей», зазначив він.