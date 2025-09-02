Генсек ООН: В Україні давно настав час для припинення вогню

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на саміті Шанхайської організації співробітництва закликав до припинення війни в Україні, наголосивши на необхідності досягнення миру на основі Статуті ООН і міжнародного права.
Як передає Укрінформ, про це Генсек заявив у понеділок у своєму виступі перед лідерами держав ШОС.
«В Україні давно настав час для припинення вогню, яке приведе до справедливого, всеосяжного та сталого миру – відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН», - зазначив Гутерреш.
Він також вкотре повторив про необхідність негайного і постійного припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників і безперешкодного доступу палестинського населення до гуманітарної допомоги.
«Від Судану до М’янми, Сахеля, Афганістану та інших регіонів... ми повинні захищати цивільне населення, сприяти діалогу та забезпечувати мир», – додав Генсек.
За його словами, Шанхайська організація співробітництва має «унікальні можливості для сприяння формуванню більш мирного, інклюзивного та сталого майбутнього».
Гутерреш наголосив на важливості глобальної співпраці у сферах сталого розвитку, протистояння зміні клімату й цифрової безпеки. Багатополярний світ потребує «принципового лідерства, щоб зміцнити багатосторонність, підтримати верховенство права та забезпечити добробут людей», зазначив він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023