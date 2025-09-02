Студенти, які досягли 25 років, можуть бути позбавлені права на відстрочку. Йдеться про тих, хто вступив до закладів професійної освіти та тих, хто вийшов за межі розрахункового строку. Відповідний законопроєкт зареєстрували в понеділок, 1 вересня.

Закон проєкту пропонує внести зміни до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та постановити, що відстрочку від мобілізації можуть отримати:

учні коледжів та здобувачі фахової передвищої освіти, які вступили не пізніше року, коли їм виповнюється 25,

здобувачі вищої освіти, які мають закінчити навчання в термін, офіційно визначений закладом освіти для конкретної програми, і які проходять навчання за денною або дуальною формою здобуття освіти,

докторанти та лікарі (фармацевти) — інтерни, лікарі — резиденти.

Ця норма поширюватиметься на студентів, які здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той, який вони здобули раніше.

Окрім цього, право на відстрочку матимуть:

наукові працівники вишів, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь,

науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти,

педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

Норма цього пункту поширюється на тих працівників, які за основним місцем роботи мають не менш як на 0,75 ставки.