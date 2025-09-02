Студенти, які досягли 25 років, можуть бути позбавлені права на відстрочку. Йдеться про тих, хто вступив до закладів професійної освіти та тих, хто вийшов за межі розрахункового строку. Відповідний законопроєкт зареєстрували в понеділок, 1 вересня.
Закон проєкту пропонує внести зміни до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та постановити, що відстрочку від мобілізації можуть отримати:
Ця норма поширюватиметься на студентів, які здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той, який вони здобули раніше.
Окрім цього, право на відстрочку матимуть:
Норма цього пункту поширюється на тих працівників, які за основним місцем роботи мають не менш як на 0,75 ставки.
