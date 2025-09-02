Войти

Студенти, які досягли 25 років, можуть бути позбавлені права на відстрочку

114

Студенти, які досягли 25 років, можуть бути позбавлені права на відстрочку. Йдеться про тих, хто вступив до закладів професійної освіти та тих, хто вийшов за межі розрахункового строку. Відповідний законопроєкт зареєстрували в понеділок, 1 вересня.

Закон проєкту пропонує внести зміни до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та постановити, що відстрочку від мобілізації можуть отримати:

  • учні коледжів та здобувачі фахової передвищої освіти, які вступили не пізніше року, коли їм виповнюється 25,
  • здобувачі вищої освіти, які мають закінчити навчання в термін, офіційно визначений закладом освіти для конкретної програми, і які проходять навчання за денною або дуальною формою здобуття освіти,
  • докторанти та лікарі (фармацевти) — інтерни, лікарі — резиденти.

Ця норма поширюватиметься на студентів, які здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той, який вони здобули раніше.

Окрім цього, право на відстрочку матимуть:

  • наукові працівники вишів, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь,
  • науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти,
  • педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

Норма цього пункту поширюється на тих працівників, які за основним місцем роботи мають не менш як на 0,75 ставки.

