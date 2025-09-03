Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників до посилення санкційного тиску на рф на фоні збільшення повітряних атак кремля по Україні.
"Навчальний рік в Україні розпочався лише вчора. А сьогодні вранці діти в Києві були змушені навчатися в метро через атаку російського безпілотника на місто. Слова та обіцянки путіна порожні. Реальність така, що українські діти сидять у сховищах серед білого дня. Справжні цілі росії — продовжувати свою безглузду війну, обманювати всіх та відкладати санкції", - написав він у соцмережі Х.
Сибіга наголосив, що російські чиновники продовжують робити заяви, які відкидають дипломатію та висміюють мирні зусилля президента США Дональда Трампа.
"Вони не будуть серйозно ставитися до миру, доки не зіткнуться з серйозним тиском. Нові санкції не закриють двері до діалогу. Навпаки, тільки вони можуть змусити москву припинити вбивства та відповісти взаємністю на мирні зусилля", - закликав міністр.
