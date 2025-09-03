ЦПД: путін готує інформаційне алібі для виправдання терористичних ударів рф по українській енергетиці

володимир путін готує інформаційне алібі для виправдання терористичних ударів рф по українській енергетиці, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.
"Зокрема, у Пекіні путін заявив, що росія нібито не била по українській енергетиці, а лише завдає удари у відповідь на атаки України по нафтовій галузі рф. Ці заяви російського лідера не мають нічого спільного з реальністю", - йдеться у повідомленні пресслужби ЦПД у телеграм-каналі у вівторок.
"З 2022 року росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном рф", – цитує Коваленка пресслужба ЦПД.
Зараз, наголосив керівник ЦПД, "путін намагається прикривати свої нинішні удари і бреше про "відповідь за НПЗ", хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику й ніколи їх не припиняли".
"путін регулярно бере участь в інформаційних операціях росії. Це частина чергової операції, аудиторією якої є Захід та Глобальний Південь. Спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас самих", – додав очільник ЦПД.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023