Експерт: Заяви про завищені ціни на електроенергію для бізнесу в Україні є перебільшеними

Заяви про завищені ціни на електроенергію для бізнесу в Україні є перебільшеними та часто побудовані на маніпуляціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

Як зазначив Омельченко, після підвищення НКРЕКП граничної ціни на електроенергію місяць тому у ЗМІ розгорнулася потужна кампанія, що ось ціни піднімуться до небес й багато промислових підприємств зупиняться, оскільки втратять конкурентоспроможність.

"Водночас, чомусь такі експерти забули згадати, що зміна граничної ціни була вимушеною для покриття дефіциту у пікові години за рахунок імпорту", - підкреслив він.

За словами експерта, вже з минулого тижня середня ціна на Ринку на добу наперед (РДН) знизилася на 10%, і ця тенденція триває.

"Тоді була придумана нова страшилка - ціни на РДН в Україні у серпні цього року були найвищими у Європі. Натомість якось випадково "забули" сказати, що ціна РДН, то є лише одна із складових кінцевих цін, а більшість контрактів у ЄС на е/е є довгостроковими на відміну від нашого ринку де існує домінування РДН, що є серйозною проблемою державного регулювання, але точно не генерації", - зауважив Омельченко.

Він навів дані, що дозволяють оцінити об’єктивну картину. З початку 2025 року середньомісячна ціна РДН в Україні коливалася у межах 92-135 євро за МВт-год, що ставило країну від 1-го до 18-го місця в європейському рейтингу залежно від місяця.

При цьому кінцева ціна для промислових споживачів 1-го класу напруги у серпні становила 161 євро за МВт-год - тобто перебувала в середині європейського рейтингу.

Експерт наголосив, що при формуванні кінцевих рахунків слід враховувати не лише біржові котирування, а й премії чи знижки продавця, тарифи на передачу та розподіл, постачання й ПДВ.

Він також нагадав, що в Україні ціноутворення значною мірою базується на спотових ринках, тоді як у більшості країн ЄС діють довгострокові контракти.

"У разі запровадження європейського підходу - кінцева ціна для споживача могла б бути на 10-20% нижчою порівняно з поточним підходом, заснованим на спотових котируваннях", - підсумував Омельченко.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, українські тарифи часто неправильно порівнюють з ЄС.

Кінцеві тарифи на електроенергію в Європі включають оплату транспортування, розподілу та спеціальні податки, що і робить їх фактично вищими за українські.