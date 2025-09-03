Федоров: У 2026 році в Україні запрацює система е-Нотаріат

Система е-Нотаріат стане доступною для користувачів "Дії". Це відбудеться у 2026 році. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише Gazeta.ua.
За його словами, у цьому році система пройде навчально-тестовий етап: з 3 до 30 вересня нотаріуси зможуть протестувати її та залишити відгуки.
"Ми, напевно, збудуємо найбільш захищений електронний нотаріат у світі… Це відкриє можливість нотаріусам з будь-якого містечка країни мати доступ до клієнтів, заробляти й конкурувати", - сказав він на форумі "Система е-Нотаріат: цифрова трансформація нотаріату", який приурочено до професійного свята нотаріусів.
Міністр юстиції України Герман Галущенко наголосив, що впровадження е-Нотаріату спростить роботу нотаріусів і клієнтів та мінімізує шахрайство. "Ми відходимо від паперових документів, переходимо в цифровий формат, що дозволить перевіряти паспорти й коди, що унеможливить шахрайські дії", - зазначив він.
Система об'єднає всі основні реєстри та сервіси в одному цифровому просторі, забезпечить єдиний інтерфейс, безпеку документів із QR-кодом, швидкий обмін даними, реєстрацію кожної нотаріальної дії та автоматизацію перенесення даних по ключових реєстрах.
