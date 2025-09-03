ОПУ: На базі контракту "18—24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій

Заступник керівника Офісу президента (ОПУ) Павло Паліса повідомив, що контракт для військовослужбовців віком "18-24" років планують розширити й на інші вікові категорії. Це дозволить надати чітке розуміння термінів служби, пільг і можливостей змін для більшої кількості громадян.

Як пише Апостроф, про це він розповів інтерв’ю "Суспільному".

За словами Паліси, розширення відбудеться після завершення відповідних експертиз на різних рівнях.

"На базі контракту "18—24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. А також для, можливо, вже мобілізованих громадян у лавах Збройних сил України", — цитує Палісу видання. Заступник керівника ОП також додав, що "цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг і так далі".