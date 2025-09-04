Войти

Гетманцев: Комітет Ради вважають, що регулятором ринку віртуальних активів має бути НБУ

90

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схиляється до того, щоб регулятором ринку віртуальних активів став Національний банк України, повідомив його голова Данило Гетманцев.

"В умовах нормальності таким регулятором мала б бути Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Але на сьогодні цей орган не спроможний професійно і репутаційно, адже пов’язаний із численними корупційними скандалами та фактичною відсутністю фондового ринку в Україні", - пояснив журналістам очільник фінкомітету на брифінгу в середу.

Гетманцев уточнив, що ухвалений Радою в середу, 3 вересня, законопроєкт №10225-д щодо легалізації ринку віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування складається з двох частин. Перша визначає правовий статус криптовалют, особливості права власності на них, правила їх емісії та обігу, а також вимоги до компаній, які здійснюють діяльність з торгівлі криптовалютами. Друга стосується оподаткування криптоактивів: пропонується застосувати модель, аналогічну до цінних паперів, коли оподатковується різниця між вкладеннями та отриманим доходом, а у разі збитків вони можуть переноситися на наступні періоди. Також документ містить положення щодо фінансового моніторингу операцій із крипто активами за аналогією з банківським сектором

За його словами, очікувані надходження від легалізації крипто ринку та оподаткування операцій з крипто активами з наступного року становитимуть 14–15 млрд грн.

Крім того, законопроєкт передбачає перехідний період: протягом 2026 року власники крипто активів зможуть продати їх, сплативши 10% від доходу (5% ПДФО та 5% військового збору) замість 23% з прибутку.

Гетманцев наголосив, що ухвалений законопроєкт базується на європейських підходах і має на меті легалізацію значного ринку в Україні.

Водночас, бізнес-спілка Diia.City United закликала депутатів та профільні органи врахувати позицію ринку при подальшому опрацюванні документа.

"Україна має реальні шанси стати європейською крипто-Меккою, якщо створить умови, які підтримають бізнес і залучать інвестиції", - наводяться в релізі слова учасника стратегічної ради Diia.City United, засновника і президента WhiteBIT Group Володимира Носова.

У спілці відзначили, що ухвалений документ наближає Україну до стандартів ЄС (MiCA) та створює умови для легалізації діяльності великих операторів. Водночас наголошується на необхідності подальшого доопрацювання закону спільно з ринком, щоб збалансувати інтереси держави та бізнесу.

"Регулювання віртуальних активів — це глобальний тренд. Україна має створити конкурентні умови, які дозволять нашим компаніям масштабуватися глобально", - зазначила виконавча директорка Diia.City United Наталія Микольська.

Гетманцев
Капитал
