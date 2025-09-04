Свириденко: Під час першого засідання Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови затвердила правила роботи

Під час першого засідання Керівна рада Інвестиційного фонду відбудови затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду.
Про це в Телеграмі повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
"Провели перше засідання Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови. (...) Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника. Наступний крок — визначення проєктів для перших пілотних інвестицій, у вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва", — написала вона.
Свириденко нагадала, що рада — це ключовий орган управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США. Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.
Глава уряду зазначила, американські інвестиції можуть бути гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в Україні.
