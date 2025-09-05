У застосунку Резерв+ розширено можливості сплати штрафів

У мобільному застосунку Резерв+ розширено можливості сплати штрафів. Нині функціонал охоплює вже дев’ять видів порушень правил військового обліку.

Про це повідомляє Міноборони України.

Наразі у Резерв+ можна закрити штрафи, якщо:

не прибули за повісткою до ТЦК та СП;

не стали на військовий облік, коли виповнилося 25 років;

не стали на військовий облік за новою адресою;

не стали на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

не стали на військовий облік за місцем перебування як ВПО;

не перебували на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

не надали майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;

не пройшли або відмовились від проходження ВЛК.

Один сплачений штраф стосується лише конкретного порушення, за яке його було нараховано.

Аби скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок Резерв+ у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі Штрафи онлайн подати заяву про визнання порушення.

Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову. Після цього відкривається можливість оплатити штраф у розмірі 8 500 гривень - це 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів. Якщо прострочити - доведеться сплатити 17 000 гривень, а у разі подальшого ігнорування сума зросте до 34 000 гривень.

Після сплати попередження у застосунку зникає. Весь процес зазвичай займає до чотирьох днів.

Сплата штрафу не скасовує обов’язку виконувати правила військового обліку - повістки можуть надходити й надалі.

В Міноборони нагадали, що ігнорування мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) тягне за собою кримінальну відповідальність - від 3 до 5 років позбавлення волі.

У разі систематичного ігнорування повісток передбачені не лише адміністративні штрафи, а й правові обмеження. Якщо штраф не сплатити вчасно, справа потрапляє до виконавчої служби, що може призвести до арешту майна чи блокування банківських рахунків.