У застосунку Резерв+ розширено можливості сплати штрафів

У мобільному застосунку Резерв+ розширено можливості сплати штрафів. Нині функціонал охоплює вже дев’ять видів порушень правил військового обліку.
Про це повідомляє Міноборони України.
Наразі у Резерв+ можна закрити штрафи, якщо:
Один сплачений штраф стосується лише конкретного порушення, за яке його було нараховано.
Аби скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок Резерв+ у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі Штрафи онлайн подати заяву про визнання порушення.
Протягом трьох днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову. Після цього відкривається можливість оплатити штраф у розмірі 8 500 гривень - це 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів. Якщо прострочити - доведеться сплатити 17 000 гривень, а у разі подальшого ігнорування сума зросте до 34 000 гривень.
Після сплати попередження у застосунку зникає. Весь процес зазвичай займає до чотирьох днів.
Сплата штрафу не скасовує обов’язку виконувати правила військового обліку - повістки можуть надходити й надалі.
В Міноборони нагадали, що ігнорування мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) тягне за собою кримінальну відповідальність - від 3 до 5 років позбавлення волі.
У разі систематичного ігнорування повісток передбачені не лише адміністративні штрафи, а й правові обмеження. Якщо штраф не сплатити вчасно, справа потрапляє до виконавчої служби, що може призвести до арешту майна чи блокування банківських рахунків.
