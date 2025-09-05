Фріз розповіла, як можна розв’язати проблему самовільного залишення частини

Встановлення термінів служби є одним з напрямів розв'язання проблеми самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцем, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").
"Коли ми говоримо про розв'язання питання СЗЧ, то одним з напрямів є вирішення стратегічних проблем, а саме – встановлення чітких термінів служби", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ухвалений парламентом у першому читанні законопроєкт щодо повернення кримінальної відповідальності військовослужбовця за перше самовільне залишення військової частини.
На думку народної депутатки, наразі Верховна Рада виправляє помилки свого рішення річної давнини.
"У серпні 2024 року парламент ухвалив хибний законопроєкт, яким надав можливість уникати кримінальної відповідальності за СЗЧ/дезертирство. Це було абсолютно не прораховане і деструктивне рішення. На жаль, тоді популізм переміг", - зазначила Фріз.
Народна депутатка стверджує, що це рішення мало негативний вплив на показники мобілізації вже з вересня 2024 р. та створило додаткові ризики для обороноздатності України. За словами політика, з того часу кількість СЗЧ зросла врази.
"Внаслідок цього рішення ми отримали диспропорцію щодо кількості тих, хто повернувся відносно кількості тих, хто здійснив СЗЧ", - наголосила Фріз.
За словами Фріз, парламент торік де-юре легалізував СЗЧ.
"Наявність умов для звільнення від кримінальної відповідальності призвела до погіршення управління, зниження мотивації, зниження показників мобілізації", - підкреслила народна депутатка.
Вона нагадала, що згідно з чинним законом 30 серпня минув термін звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які вперше здійснили СЗЧ та виказали бажання повернутися на місце служби.
