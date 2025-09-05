Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Сирський: Напрямок ППО є пріоритетним і для держави, і для Збройних сил

166

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що у Силах оборони триває робота з нарощування спроможностей для протидії російським ударним дронам Shahed.

Про це він повідомив у Фейсбуці за результатами комплексної наради, присвяченої розвитку цього напрямку, повідомляє Укрінформ.

"Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням". Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС", - наголосив головнокомандувач.

Він заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів; стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів; підвищення ефективності боротьби з ударними і розвідувальними БпЛА; наявні проблеми та пропозиції щодо їх вирішення.

Сирський підкреслив, що напрямок ППО є пріоритетним і для держави, і для Збройних сил, і для нього особисто як головнокомандувача, "адже від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу".

"Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи", - наголосив він.

Головнокомандувач за підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів.

Він подякував силам ППО за професійну роботу, волонтерам "за вагомий внесок у розвиток і впровадження інновацій для ефективної протидії російському повітряному тероризму", а також кожному, хто допомагає армії розвивати спроможності для захисту від "шахедів", розвиває відповідні технології, навчає операторів.

‎"Важливо, щоб єдність українців і надалі допомагала нашій бойовій роботі", - наголосив Сирський.

дрони, ППО, Сирський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 5 сентября 2025
Четверг, 4 сентября 2025
Среда, 3 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023