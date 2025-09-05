Сирський: Напрямок ППО є пріоритетним і для держави, і для Збройних сил

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що у Силах оборони триває робота з нарощування спроможностей для протидії російським ударним дронам Shahed.
Про це він повідомив у Фейсбуці за результатами комплексної наради, присвяченої розвитку цього напрямку, повідомляє Укрінформ.
"Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим "шахедам" та "гераням". Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС", - наголосив головнокомандувач.
Він заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами БпЛА-перехоплювачів; стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів; підвищення ефективності боротьби з ударними і розвідувальними БпЛА; наявні проблеми та пропозиції щодо їх вирішення.
Сирський підкреслив, що напрямок ППО є пріоритетним і для держави, і для Збройних сил, і для нього особисто як головнокомандувача, "адже від результативності нашої системи "антишахедів", від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу".
"Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи", - наголосив він.
Головнокомандувач за підсумками наради поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів-перехоплювачів.
Він подякував силам ППО за професійну роботу, волонтерам "за вагомий внесок у розвиток і впровадження інновацій для ефективної протидії російському повітряному тероризму", а також кожному, хто допомагає армії розвивати спроможності для захисту від "шахедів", розвиває відповідні технології, навчає операторів.
"Важливо, щоб єдність українців і надалі допомагала нашій бойовій роботі", - наголосив Сирський.
