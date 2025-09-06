Мінсоцполітики: На підтримку Центрів життєстійкості у 2026 році планується виділити 1 млрд грн

Експериментальний проєкт Мінсоцполітики з розбудови Центрів життєстійкості у 2026 році діятиме на постійній основі, на його підтримку у бюджеті планується закласти 1 млрд грн.

Як передає Укрінформ із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, про це повідомив його очільник Денис Улютін.

«На наступний рік ми закладемо 1 млрд гривень з державного бюджету на розвиток Центрів та плануємо перейти з експериментального на постійно діючий проєкт. Це соціальна інвестиція у людей», - сказав міністр.

За даними Мінсоцполітики, сьогодні в Україні працюють 326 Центрів життєстійкості, до проєкту залучено 305 громад. Загальний обсяг фінансування за перші майже два роки перевищив 421,9 млн грн, ще 21 центр відкрито за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів.

До кінця 2025 року міністерство разом з міжнародними партнерами реалізує три нові освітні ініціативи: онлайн-курс про основи життєстійкості на платформі «Дія.Освіта», триденні тренінги для фахівців за підтримки Банку розвитку Ради Європи, а також тренінги «Батьківство без стресу» і «Психосоціальна підтримка» від ЮНІСЕФ.

Наступним кроком стане затвердження державного стандарту соціальної послуги з формування життєстійкості, а також проведення Форуму життєстійкості для синхронізації зусиль держави, громад і партнерів.