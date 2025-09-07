Войти

Свириденко: Уряд планує скасувати обов’язкове підписання Акту виконаних робіт

118

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Уряд планує скасувати обов’язкове підписання Акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Заява прозвучала на зустрічі з підприємцями Закарпаття у п'ятницю, про що Свириденко написала у власному телеграм-каналі.

На думку очільниці уряду відповідний законопроект полегшить українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

"Оцінюємо сумарну економію українського бізнесу за рахунок цієї новації на рівні 20,2 млрд грн на рік", - зазначила Свириденко.

Також на зустрічі говорили про нові програми в рамках політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Серед яких: для підприємств, чиї виробничі потужності зруйнували російські обстріли, діють гранти на відновлення обладнання 16 млн грн; для активного розвитку індустріальних парів, держава надає фінансування на розвиток промислової інфраструктури; програма "5-7-9" дає можливість на інвестиційні цілі отримати доступний кредит до 150 млн грн; гранти на розвиток переробної промисловості – до 8 млн грн на обладнання.

"Розширюємо дію програм часткової компенсації вартості української техніки – 25% компенсації на сільгосптехніку і обладнання для агропереробки; 15% на колісну і будівельну техніку, ліфти, верстати", – повідомила Свириденко.

