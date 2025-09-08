Войти

Сибіга закликав до нових жорстких санкцій проти росії

126

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атака рф на українські міста з використанням рекордної кількості дронів вимагає рішучої реакції з боку партнерів Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник українського МЗС написав в Х.

За словами українського міністра, уперше з початку повномасштабної війни росія пошкодила будівлю українського уряду в Києві.

"Уже одне це є серйозною ескалацією", – підкреслив Сибіга.

Він наголосив: найбільший цинізм полягає в тому, що "ці жорстокі атаки відбуваються якраз у той момент, коли президент Трамп докладає всіх зусиль для досягнення миру".

"Але замість того, щоб відповісти взаємністю на ці зусилля і погодитися на зустріч лідерів, путін відкидає дипломатію і посилює терор", – додав Сибіга.

Глава МЗС зазначив, що лише тиск на рф може покласти край ескалації терору.

"російська військова машина працює за рахунок доходів від нафти і газу. Ми закликаємо наших союзників припинити її фінансування, щоб покласти край війні. "Антирекорди" російського терору вимагають рішучих заходів у відповідь", – написав він.

Сибіга закликав до нових "жорстких" санкцій проти росії, а також зміцнення України, зокрема у протиповітряній обороні.

"Очікування не принесе результатів – діяти потрібно зараз", – резюмував він.

