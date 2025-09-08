Німеччина витратить 10 млрд євро на модернізацію цивільного захисту та систем оповіщення в країні

Німеччина планує витратити 10 млрд євро на модернізацію цивільного захисту та систем оповіщення до 2029 року. Програма зокрема передбачає встановлення сирен й нових укриттів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт заявив, що німецький уряд хоче інвестувати 10 млрд євро, або ж 12 млрд доларів, у цивільний захист та управління надзвичайними ситуаціями до 2029 року,
"Ми модернізуємо нашу цивільну оборону", - сказав Добріндт.
Ці плани з'явилися на тлі зростаючої геополітичної напруженості, а також загроз екстремізму і так званих гібридних атак, які можуть включати, наприклад, атаки на електромережу і дезінформаційні кампанії.
Пакт про цивільний захист передбачає встановлення:
За даними видання, ініціатива також передбачає проведення навчань з ліквідації наслідків катастроф військовими, рятувальними службами, Федеральним агентством з технічної допомоги та гуманітарними організаціями.
Варто відзначити, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році уряд Німеччини прийняв рішення про модернізацію системи громадських укриттів.
Нині Німеччина має 579 укриттів для близько 480 000 осіб, багато з яких не використовувалися з часів холодної війни.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023