Німеччина витратить 10 млрд євро на модернізацію цивільного захисту та систем оповіщення в країні

Німеччина планує витратити 10 млрд євро на модернізацію цивільного захисту та систем оповіщення до 2029 року. Програма зокрема передбачає встановлення сирен й нових укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр внутрішніх справ Олександр Добріндт заявив, що німецький уряд хоче інвестувати 10 млрд євро, або ж 12 млрд доларів, у цивільний захист та управління надзвичайними ситуаціями до 2029 року,

"Ми модернізуємо нашу цивільну оборону", - сказав Добріндт.

Ці плани з'явилися на тлі зростаючої геополітичної напруженості, а також загроз екстремізму і так званих гібридних атак, які можуть включати, наприклад, атаки на електромережу і дезінформаційні кампанії.

Пакт про цивільний захист передбачає встановлення:

сирен для оповіщення населення,

цифрових систем оповіщення для мобільних телефонів,

нових укриттів,

близько 1500 транспортних засобів для пожежної охорони, служб швидкої допомоги, мобільних командних центрів та важкої техніки.

За даними видання, ініціатива також передбачає проведення навчань з ліквідації наслідків катастроф військовими, рятувальними службами, Федеральним агентством з технічної допомоги та гуманітарними організаціями.

Варто відзначити, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році уряд Німеччини прийняв рішення про модернізацію системи громадських укриттів.

Нині Німеччина має 579 укриттів для близько 480 000 осіб, багато з яких не використовувалися з часів холодної війни.