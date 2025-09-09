Подоляк: Китай здатен зупинити війну росії проти України "одним натиском важеля"

Пекін здатен зупинити війну росії проти України "одним натиском важеля", та наразі йому вигідніше займати позицію спостерігача – "його геополітичні супротивники слабшають, а залежність сателітів, навпаки, зростає, "і все це без прямих витрат".

Таку думку висловив заступник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Якщо відверто, то Китаю, безумовно, абсолютно відомо, що на шляху до миру в Україні стоїть лише небажання росії. Пекін міг би зупинити війну одним натиском важеля, та йому все ще вигідніше спостерігати. Геополітичні супротивники слабшають, зростає залежність сателітів – і все це без прямих витрат...", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

Подоляк вважає, що США, своєю чергою, "мають повернутися до статусу модератора та змусити Кремль завершити війну. Або ж мають змиритися, що світ переорієнтовується на Схід". Разом з тим Подоляк висловив впевненість, що президент США Дональд Трамп ці ризики чітко усвідомлює. "Ніхто не хоче увійти в історію як президент, за якого Америка поступилася лідерством".

"Значить, - робить висновок заступник керівника Офісу президента, - дипломатичний процес у конфігурації сильні США – активна Європа – вольова Україна за участі Китаю є неминучим…".

"В очікуванні продовження перемовин Україна робить домашню роботу: розгортаємо мілітарне виробництво, запитуємо й отримуємо озброєння, формуємо гарантії безпеки. Готові до миру. Але не до неадекватних "вимог" рф", - наголосив Подоляк.