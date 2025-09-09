Генерал про удар по будівлі уряду: москва через свої економічні проблеми почала підвищувати ставки

Масована атака російської армії по Україні 7 вересня, зокрема по столиці, де було уражено будівля Кабміну, свідчить, що москва через свої економічні проблеми почала підвищувати ставки.

Ситуація серйозна, але не тупикова для України. Таку думку в ефірі "Фабрики новин" висловив генерал-майор ЗСУ у запасі Сергій Кривонос - колишній перший заступник Командувача Силами спеціальних операцій ЗСУ, ексзаступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України, повідомляє Gazeta.ua.

"Це вперше за історію повномасштабної війни та взагалі за історію війни з 2014 року, коли удар прийшовся по будівлі Кабінету Міністрів. Розповіді, що там у свій час хотіли бити по урядовому кварталу, залишались тільки розповідями. Навіть той, пам'ятаєте, недозбитий, недолетівший літачок біля Верховної Ради не сприймався серйозно українським суспільством... А тут реально було більш ніж серйозно", - сказав Кривонос.

За його словами, рекордна кількість дронів і ракет, яку окупанти залучили у масованому ударі, показує, що "апетити у росіян збільшуються". На думку військового, москва, розуміючи, що має великі економічні проблеми, хоче швидше закінчити війну на свою користь.

"Тому вони перейшли до тактики достатньо жорсткого, великого терору", - наголошує генерал.

За його словами, раніше був тільки один успішний для росіян удар по мосту в Черкасах у 2022 році, але аналогічних успіхів більше не було. Наразі навпаки - окупанти здійснюють велику кількість достатньо серйозних ударів, зокрема по певних об'єктах, які раніше не знищувались, не атакувались.

"Це показує, що росіяни почали грати ва-банк, завдяки тому, що накопичили. І я думаю, що це - в єдиному плані початку осіннього наступу на деяких ділянках... Нагадаю, це Куп'янськ, Лиман, Покровськ, Добропілля, Запорізький напрямок, це навчання росії й білорусії та інших країн колишньої СНД на території білорусі "Захід 2025". Це єдиний якраз достатньо серйозний комплекс і удари по критичній інфраструктурі України. Оце одне із найголовніших завдань, бо частина об'єктів, яка була під ударами, це й енергетична інфраструктура", - додав Кривонос.

Тому, за його словами, росіяни серйозно взялися за реалізацію своїх планів, поки в них є відповідні спроможності. Реальна ситуація, вважає військовий, достатньо серйозна, але вона точно для України не тупікова, не безвихідна. Зокрема тому, що зараз Україна має підтримку країн Заходу, яка стосується, в тому числі відновлення нашої енергетичної системи.

До того ж, каже генерал, Сили оборони зі свого боку також системно нищать російську інфраструктуру, від якої залежать військові об'єкти противника.

"Думаю, найближчими днями будуть удари й по іншим містам і селам, буде нарощування зусиль. Плюс можливе певне загострення на певних ділянках фронту... Вже з урахуванням того, що кількість FPV-дронів, яку отримана російська армія на вересень, достатньо серйозна. Їх більше ніж достатньо", - підкреслив Кривонос.

За його даними, кількість дронів, які отримала армія рф, дуже велика - це "навіть не 500 тисяч". Та єдине, що стримує ворога у більш потужному застосуванні цих засобів – обмежена кількість операторів.

"Але це показує, що вони по максимуму викладаються, аби за вересень досягти певних результатів, в тому числі і за рахунок цього, щоб були козирі на можливих перемовинах. Хоча Путін абсолютно ні на які перемовини поки що не збирається - він абсолютно ігнорує будь-які звернення лідерів країн. Мало того, достатньо часто насміхається з Трампа, хоча з ним зустрічається… Це гра на його користь, він просто грає достатньо непогано, що він хоче миру. Між тим, продовжує штрикати ножем в бік України", - наголосив військовий.

Він також висловився про те, чи буде рф знов бити по урядовим установам України:

"Це питання достатньо цікаве. Це ціль суто така більш ідеологічна. Ми ж прекрасно розуміємо, що вночі ні в Кабінеті Міністрів, ні в Верховній Раді нікого немає… З урахуванням, що певна частка депутатів достатньо проросійські налаштована - за їхніми діями і за їхніми поглядами, то достатньо серйозно можна зрозуміти, хіба ж вони будуть по своїх бити?".